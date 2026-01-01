Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα
NEWSAUTO.GR

Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, η Xiaomi μεταμορφώθηκε από κατασκευαστή κινητών σε φιλόδοξο παίκτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα
UPD:
Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Xiaomi, αυτό είναι η ταχύτητα. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο επίσημης αναγνώρισης ως αυτοκινητοβιομηχανία, ο κινεζικός κολοσσός έχει ήδη λανσάρει δύο πλήρεις σειρές ηλεκτρικών μοντέλων, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην αγορά όσο και στους καθιερωμένους ανταγωνιστές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης