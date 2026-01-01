Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Xiaomi, αυτό είναι η ταχύτητα. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο επίσημης αναγνώρισης ως αυτοκινητοβιομηχανία, ο κινεζικός κολοσσός έχει ήδη λανσάρει δύο πλήρεις σειρές ηλεκτρικών μοντέλων, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην αγορά όσο και στους καθιερωμένους ανταγωνιστές.