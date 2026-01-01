Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα
Κυριάρχησε στα κινητά, τώρα και στα αυτοκίνητα
Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, η Xiaomi μεταμορφώθηκε από κατασκευαστή κινητών σε φιλόδοξο παίκτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.
UPD:
Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Xiaomi, αυτό είναι η ταχύτητα. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο επίσημης αναγνώρισης ως αυτοκινητοβιομηχανία, ο κινεζικός κολοσσός έχει ήδη λανσάρει δύο πλήρεις σειρές ηλεκτρικών μοντέλων, προκαλώντας αίσθηση τόσο στην αγορά όσο και στους καθιερωμένους ανταγωνιστές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα