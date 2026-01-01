Γιατί η Βουλγαρία αρνιόταν επί 20 χρόνια το ευρώ;
Γιατί η Βουλγαρία αρνιόταν επί 20 χρόνια το ευρώ;

Ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί καθώς η χώρα βρίσκεται από το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αλλάζει από σήμερα και στο αυτοκίνητο για την Ελλάδα και τις εισαγωγές μεταχειρισμένων...

Αναμφίβολα η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η Βουλγαρία δεν «αρνιόταν» επί 20 χρόνια το ευρώ με την αυστηρή έννοια. Από τη στιγμή που μπήκε στην ΕΕ το 2007 είχε νομική υποχρέωση να το υιοθετήσει κάποια στιγμή. Αυτό που έκανε, για πολλά χρόνια, ήταν να μεταθέτει πρακτικά το χρονοδιάγραμμα, επειδή το κόστος της αλλαγής φαινόταν πολιτικά μεγάλο και το όφελος οικονομικά «ήδη μισοκερδισμένο».

Ο βασικός λόγος λέγεται… λέβα. Από το 1997 η Βουλγαρία λειτουργεί με καθεστώς currency board και είχε «δέσει» το νόμισμά της πρώτα με το γερμανικό μάρκο και στη συνέχεια με το ευρώ, για να σταθεροποιήσει την οικονομία μετά από σοβαρή οικονομική κρίση. Αυτό σήμαινε ότι στην πράξη ζούσε για χρόνια με σταθερή ισοτιμία και χωρίς πραγματικά ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Άρα, για μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της αγοράς, το ευρώ έμοιαζε λιγότερο «ανάγκη» και περισσότερο «ρίσκο αλλαγής τιμών» ή «απώλεια συμβόλου».



