Μετρητά 2.000.000 ευρώ για ιδιοκτήτες ταξί στην Ελλάδα
Νέες πληρωμές, σαφές χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης και θεσμικές παρεμβάσεις για τις υποδομές φόρτισης επιβεβαιώνουν ότι η ηλεκτροκίνηση στα ταξί περνά σε επόμενο στάδιο.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» προχώτησε σε ακόμη μία σημαντική εκταμίευση, καθώς με την 7η απόφαση έγκρισης θα πιστωθεί συνολικό ποσό 2.062.219,15 ευρώ στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά την επιδότηση 101 ηλεκτρικών ταξί μηδενικών ρύπων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στον επαγγελματικό στόλο.

