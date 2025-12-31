Μετρητά 2.000.000 ευρώ για ιδιοκτήτες ταξί στην Ελλάδα

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» προχώτησε σε ακόμη μία σημαντική εκταμίευση, καθώς με την 7η απόφαση έγκρισης θα πιστωθεί συνολικό ποσό 2.062.219,15 ευρώ στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά την επιδότηση 101 ηλεκτρικών ταξί μηδενικών ρύπων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στον επαγγελματικό στόλο.