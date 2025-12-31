Mazda 6e: Ηρθε να οδηγήσει τις εξελίξεις

Η Mazda δεν ακολούθησε ποτέ την πεπατημένη. Από τους περιστροφικούς κινητήρες και τη φιλοσοφία Jinba-ittai μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού, η ιαπωνική μάρκα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν διστάζει να καινοτομήσει και να χαράξει τον δικό της δρόμο στην αυτοκίνηση.

Πιστή σε αυτή τη νοοτροπία, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που έρχεται να ορίσει από την αρχή την έννοια του premium ηλεκτρικού sedan.