Mazda 6e: Ηρθε να οδηγήσει τις εξελίξεις
Η Mazda κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και στην ηλεκτροκίνηση. Καινοτομεί, τολμά και διαφοροποιείται δείχνοντας το δρόμο στη νέα γενιά premium ηλεκτρικών σεντάν με το 6e.
Η Mazda δεν ακολούθησε ποτέ την πεπατημένη. Από τους περιστροφικούς κινητήρες και τη φιλοσοφία Jinba-ittai μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες εξηλεκτρισμού, η ιαπωνική μάρκα έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν διστάζει να καινοτομήσει και να χαράξει τον δικό της δρόμο στην αυτοκίνηση.
Πιστή σε αυτή τη νοοτροπία, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που έρχεται να ορίσει από την αρχή την έννοια του premium ηλεκτρικού sedan.
