Οριστικό: Ισραηλινή προστασία στον ουρανό της Ελλάδας
NEWSAUTO.GR

Οριστικό: Ισραηλινή προστασία στον ουρανό της Ελλάδας

Το Ισραήλ προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την άμυνα της Ελλάδας…

Οριστικό: Ισραηλινή προστασία στον ουρανό της Ελλάδας
UPD:

Δόθηκε η εντολή λοιπόν να αποδεσμευτεί το υπερσύγχρονο σύστημα λέιζερ Iron Beam προς την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της στενής διμερούς συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και αεράμυνας. Το Iron Beam αποτελεί πλέον το πρώτο πλήρως επιχειρησιακό σύστημα αναχαίτισης λέιζερ παγκοσμίως, που εισάγει νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση απειλών από drones, ρουκέτες και άλλους εναέριους στόχους.

Το Iron Beam αναπτύχθηκε από τις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες Rafael Advanced Defense Systems σε συνεργασία με την Elbit Systems και παραδόθηκε πρόσφατα στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι πλέον ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ παράλληλα με τα γνωστά συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης