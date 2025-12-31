Οριστικό: Ισραηλινή προστασία στον ουρανό της Ελλάδας

Δόθηκε η εντολή λοιπόν να αποδεσμευτεί το υπερσύγχρονο σύστημα λέιζερ Iron Beam προς την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της στενής διμερούς συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και αεράμυνας. Το Iron Beam αποτελεί πλέον το πρώτο πλήρως επιχειρησιακό σύστημα αναχαίτισης λέιζερ παγκοσμίως, που εισάγει νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση απειλών από drones, ρουκέτες και άλλους εναέριους στόχους.

Το Iron Beam αναπτύχθηκε από τις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες Rafael Advanced Defense Systems σε συνεργασία με την Elbit Systems και παραδόθηκε πρόσφατα στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας ότι πλέον ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ παράλληλα με τα γνωστά συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.