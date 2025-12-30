Αυτοκίνητο: Τι να αναμένουμε για το 2026

Οι αναλυτές μιλούν για μια αγορά που μπαίνει σε φάση ωρίμανσης, με σταθερή αλλά όχι εκρηκτική άνοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με έντονες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά ξεχωρίζει, όχι μόνο για τις προοπτικές ανόδου, αλλά και για την ένταση του ανταγωνισμού που αναμένεται να κορυφωθεί όσο ποτέ άλλοτε.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μπαίνει στο 2026 με καλύτερες μακροοικονομικές συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, τα επιτόκια δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης και η κατανάλωση επανέρχεται σταδιακά, χωρίς όμως υπερβολές. Οι πωλήσεις το 2025 κινήθηκαν ανοδικά, γεγονός που δημιουργεί μια βάση συνέχειας, αλλά όχι μια ψευδαίσθηση επιστροφής στα επίπεδα προ κρίσης. Το αυτοκίνητο παραμένει ακριβό αγαθό και οι καταναλωτές πιο προσεκτικοί από ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 δεν θα κριθεί μόνο στον όγκο, αλλά στο ποιος θα μπορέσει να προσφέρει την πιο πειστική σχέση τιμής, τεχνολογίας και κόστους χρήσης.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επέλεξε να δώσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στην αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς να αλλάξει τη στρατηγική κατεύθυνση. Η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο βασικός άξονας, όμως η πίεση απλώνεται χρονικά. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία για τις εταιρείες, περισσότερα υβριδικά και plug-in μοντέλα στην αγορά και πιο προσεκτική, εμπορικά, προώθηση των αμιγώς ηλεκτρικών. Το 2026 δεν θα είναι χρονιά ιδεολογικών συγκρούσεων γύρω από το είδος της κίνησης, αλλά χρονιά πραγματισμού, όπου το κόστος, η υποδομή και η καθημερινή χρήση θα καθορίζουν τις επιλογές.











