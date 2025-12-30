Αλκοτέστ και σε πεζούς;

Η απάντηση είναι σύντομη και ξεκάθαρη. Ναι, μπορεί να υπάρξει έλεγχος, αλλά όχι όπως στους οδηγούς και σε καμία περίπτωση ως τυχαία πρακτική ρουτίνας. Ο πεζός που κινείται σε δημόσιο δρόμο δεν υπόκειται σε προληπτικό αλκοτέστ, όπως συμβαίνει με τους οδηγούς οχημάτων. Η Τροχαία δεν έχει τη δυνατότητα να σταματά πεζούς χωρίς λόγο και να τους υποβάλλει σε αλκοτέστ απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται στον δρόμο ή επιστρέφουν από διασκέδαση. Η νομοθεσία είναι σαφής στο ότι ο έλεγχος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένη αιτία και όχι με προληπτικό χαρακτήρα, όπως στους οδηγούς.

Έλεγχος μπορεί να ζητηθεί όταν ο πεζός εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα, είτε ως θύμα είτε ως υπαίτιος, καθώς τότε εξετάζονται όλες οι συνθήκες του περιστατικού. Μπορεί επίσης να υπάρξει παρέμβαση όταν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις μέθης και η συμπεριφορά του πεζού δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για την κυκλοφορία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν περπατά στη μέση του οδοστρώματος, παραπατά ανάμεσα στα οχήματα, πέφτει πάνω σε αυτοκίνητα ή προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις. Αντίστοιχα, όταν παρεμποδίζει σοβαρά την κυκλοφορία ή παραβιάζει βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας με τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, η αστυνομία μπορεί να παρέμβει.

