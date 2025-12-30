Ασφάλεια αυτοκινήτου σε δόσεις με χρεωστική
Ασφάλεια αυτοκινήτου σε δόσεις με χρεωστική

Για πολλούς οδηγούς, η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν είναι θέμα διάθεσης, αλλά οικονομικής δυνατότητας.

Το εφάπαξ κόστος της ετήσιας ασφάλειας αυτοκινήτου συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες σε επιλογές με λιγότερες καλύψεις ή σε πιο βασικά πακέτα από αυτά που πραγματικά θα ήθελαν.

Και αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο σε περιόδους αυξημένων εξόδων, όπως οι γιορτές.

Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε πρόγραμμα. Όμως ο τρόπος πληρωμής παρέμενε, σε μεγάλο βαθμό, ίδιος με εφάπαξ καταβολή ή χρήση πιστωτικής κάρτας. Πλέον, αρχίζει να διαμορφώνεται μια διαφορετική προσέγγιση, που δίνει έμφαση στην ευελιξία και στον έλεγχο του κόστους.

Η λογική είναι απλή. Ο ασφαλισμένος πληρώνει την ετήσια ασφάλεια σε δόσεις, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική του κάρτα, χωρίς να χρειάζεται πιστωτική ή κάποιο χρηματοδοτικό σχήμα. Η κάλυψη ξεκινά κανονικά από την πρώτη ημέρα, ενώ το συνολικό ποσό κατανέμεται σε μηνιαίες χρεώσεις.


