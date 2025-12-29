Λεωφόρος Συγγρού: Βροχή παραβάσεων κατέγραψε η έξυπνη κάμερα (+video)
Λεωφόρος Συγγρού: Βροχή παραβάσεων κατέγραψε η έξυπνη κάμερα (+video)
Χιλιάδες τροχαίες παραβάσεις κατέγραψε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η νέα κάμερα τεχνητής.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το σύστημα εντόπισε μαζικές παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
