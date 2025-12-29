Το 2026 αναμένεται να είναι συναρπαστικό για την CUPRA
NEWSAUTO.GR

Το 2026 αναμένεται να είναι συναρπαστικό για την CUPRA

Η νέα χρονιά θα είναι πολύ σημαντική για την καταλανική μάρκα, καθώς η γκάμα της θα ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ποιες προτάσεις της θα ξεχωρίζουν;

Το 2026 αναμένεται να είναι συναρπαστικό για την CUPRA

Η CUPRA ετοιμάζεται για ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της μικρής ιστορίας της. Το 2026 θα βρει την ισπανική μάρκα με μια γκάμα εκ βάθρων ανανεωμένη, από νέα, μικρά ηλεκτρικά μέχρι ειδικές σπορ εκδόσεις.

Με μοντέλα, όπως το ολοκαίνουργιο Raval, το ανανεωμένο Born και το σπορ Formentor VZ5, το πλάνο των λανσαρισμάτων δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της εταιρείας για διείσδυση σε αναδυόμενα και παραδοσιακά τμήματα της αγοράς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης