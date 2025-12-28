Μπλόκα: Ιδού τι λέει ο νόμος
Τα μπλόκα των αγροτών στους κεντρικούς οδικούς άξονες που επανέρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στο προσκήνιο, προκαλώντας σοβαρή διατάραξη των μετακινήσεων, οικονομικές απώλειες και έντονη κοινωνική συζήτηση.
Πέρα από το πολιτικό και κοινωνικό σκέλος των κινητοποιήσεων και το αν τα αιτήματα είναι δίκαια ή όχι, υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους δρόμους, καθώς και ποιες ενέργειες οφείλει να κάνει η Πολιτεία μέσω της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι απολύτως σαφής ως προς τη χρήση των δρόμων. Οι οδοί δημόσιας κυκλοφορίας προορίζονται αποκλειστικά για τη συνεχή και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών. Κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει, διακόπτει ή καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία θεωρείται παράνομη. Η κατάληψη δρόμων με σταθμευμένα οχήματα, αγροτικά μηχανήματα ή άλλα μέσα, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, συνιστά σοβαρή παράβαση, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο γίνεται.
