Η Changan έπαθε Mazda!
Η Changan έπαθε Mazda!
Όπως έγινε γνωστό, η κινεζική Changan Automobile αναπτύσσει έναν καινούργιο περιστροφικό κινητήρα ο οποίος θα αποδίδει 150 ίππους και θα λειτουργεί και ως range extender.
Όπως έγινε γνωστό, η κινεζική Changan Automobile αναπτύσσει έναν καινούργιο περιστροφικό κινητήρα ο οποίος θα αποδίδει 150 ίππους και θα λειτουργεί και ως range extender.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η Mazda παύει να είναι η μόνη που επιμένει στην περαιτέρω εξέλιξη του Wankel κινητήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, τα στελέχη της Changan Automobile αποφάσισαν να πράξουν το ίδιο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα