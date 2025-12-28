Η Changan έπαθε Mazda!
Όπως έγινε γνωστό, η κινεζική Changan Automobile αναπτύσσει έναν καινούργιο περιστροφικό κινητήρα ο οποίος θα αποδίδει 150 ίππους και θα λειτουργεί και ως range extender.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η Mazda παύει να είναι η μόνη που επιμένει στην περαιτέρω εξέλιξη του Wankel κινητήρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, τα στελέχη της Changan Automobile αποφάσισαν να πράξουν το ίδιο.




