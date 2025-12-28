Δοκιμάζουμε Chery Tiggo 8 PHEV - Επτά θέσεις σε τιμή πρόκληση

Καθώς γινόμαστε μάρτυρες της εισβολής της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, φθάνει πλέον η ώρα να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι σε όλες αυτές τις νέες μάρκες που έχουν κατακλύσει εσχάτως και την χώρα μας.