Ποια είναι τα κορίτσια που τρελαίνουν την Formula 1;

Η λίστα με τις συντρόφους των οδηγών της F1 δεν είναι σταθερή χρόνο με τον χρόνο. Πράγμα ίσως αναμενόμενο λόγω της φύσης της δουλειάς που κάνουν οι 20 πρωταγωνιστές στο grid.