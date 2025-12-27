Το βράδυ στο σπίτι με 1500 ευρώ πρόστιμα την ημέρα

Το πραγματικό σοκ δεν βρίσκεται στον αριθμό των παραβάσεων που καταγράφονται, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα όταν το σύστημα περάσει σε πλήρη ανάπτυξη. Τότε, η καθημερινότητα των οδηγών αλλάζει ριζικά και ο λογαριασμός μπορεί να έρθει μαζεμένος, την ίδια κιόλας μέρα.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των καμερών και τη διασύνδεσή τους με τα ψηφιακά συστήματα της Πολιτείας, κάθε παράβαση θα βεβαιώνεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα απαιτείται παρουσία τροχονόμου, ούτε θα υπάρχει χρονική απόσταση ανάμεσα στην πράξη και την κύρωση. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζει τη συμπεριφορά, θα αναγνωρίζει το όχημα και θα ενεργοποιεί άμεσα τη διαδικασία επιβολής προστίμου.