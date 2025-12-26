Σοκαριστικό video: Η ταλαιπωρία των εξοδούχων απο ψηλά

Στο ύψος της Υλίκης, η κίνηση «πάγωσε» και η άσφαλτος φωτίστηκε μόνο από τα σταματημένα φώτα των αυτοκινήτων, σχηματίζοντας ένα ατελείωτο ποτάμι που δεν έδειχνε να έχει αρχή ή τέλος.

Οι εικόνες από drone αποτυπώνουν με ωμό τρόπο την ταλαιπωρία των εκδρομέων και των επαγγελματιών οδηγών. Ολόκληρες οικογένειες εγκλωβίστηκαν επί ώρες, χωρίς σαφή ενημέρωση, χωρίς εναλλακτικές διαδρομές και με την υπομονή να εξαντλείται όσο περνούσε η ώρα. Από ψηλά, η κυκλοφορία έμοιαζε ακίνητη, σαν μια φωτεινή γραμμή χαραγμένη στο σκοτάδι, σύμβολο της αδυναμίας του συστήματος να διαχειριστεί ταυτόχρονα μια κοινωνική διαμαρτυρία και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση.





