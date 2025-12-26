Ηλεκτρικά παράθυρα: Πότε μπήκαν πρώτη φορά στα αυτοκίνητα;

Σήμερα είναι αυτονόητα. Όμως τα ηλεκτρικά παράθυρα έκαναν την εμφάνισή τους σε μια εποχή που η αυτοκίνηση βρισκόταν ακόμη στα «τεχνικά εφηβικά» της χρόνια.