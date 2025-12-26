Η πρώτη Lamborghini Temerario ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η πρώτη Lamborghini Temerario ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Το Plug-in υβριδικό «όπλο» των 907 ίππων βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα
UPD:
Πριν από λίγες ημέρες «πάτησε» για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ολοκαίνουργια Lamborghini Temerario, σηματοδοτώντας την άφιξη της διαδόχου της Huracan και του νέου «μικρού» ταύρου της Sant’Agata.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα