Η πρώτη Lamborghini Temerario ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Πριν από λίγες ημέρες «πάτησε» για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ολοκαίνουργια Lamborghini Temerario, σηματοδοτώντας την άφιξη της διαδόχου της Huracan και του νέου «μικρού» ταύρου της Sant’Agata.