Video: Τράκαρε με το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα βίντεο καμερών ασφαλείας που κυκλοφόρησαν ευρέως, ο οδηγός ενός Lada μπήκε στην πλατεία αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα και ξεκίνησε να κάνει αλλεπάλληλους επικίνδυνους ελιγμούς, γνωστούς ως «κολιές». Οι τροχοί έχασαν την πρόσφυση, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε με σφοδρό χτύπημα πάνω στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο κατέρρευσε ολοκληρωτικά.