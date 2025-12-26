To ντέρμπι της… Κίνας, επί ευρωπαϊκού εδάφους

Εντυπωσιακή δυναμική καταγράφουν οι κινεζικές μάρκες στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, με τις πωλήσεις τους να υπερδιπλασιάζονται τον Νοέμβριο (+108%) και να φτάνουν τις 78.358 ταξινομήσεις, σε μια αγορά που συνολικά αυξήθηκε κατά 2,2%.