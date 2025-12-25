Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!

To Zeekr 9X είναι το πρώτο plug-in υβριδικό της Zeekr και το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο με ηλεκτρικό σύστημα 900V!

Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!
UPD:
To πρώτο plug-in υβριδικό της Zeekr είναι το πολυτελές SUV 9Χ, με δίλιτρο turbo κινητήρα και τρία ηλεκτρικά μοτέρ. Mε συνδυαστική απόδοση 1.400 ίππων και 1.410 Nm ροπής, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,1’’ και διαθέτει αυτονομία 1.165 χλμ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης