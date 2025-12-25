Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!

To πρώτο plug-in υβριδικό της Zeekr είναι το πολυτελές SUV 9Χ, με δίλιτρο turbo κινητήρα και τρία ηλεκτρικά μοτέρ. Mε συνδυαστική απόδοση 1.400 ίππων και 1.410 Nm ροπής, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,1’’ και διαθέτει αυτονομία 1.165 χλμ.