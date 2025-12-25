Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!
Οδηγούμε το απίστευτο SUV με τα 1.400 άλογα!
To Zeekr 9X είναι το πρώτο plug-in υβριδικό της Zeekr και το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο με ηλεκτρικό σύστημα 900V!
UPD:
To πρώτο plug-in υβριδικό της Zeekr είναι το πολυτελές SUV 9Χ, με δίλιτρο turbo κινητήρα και τρία ηλεκτρικά μοτέρ. Mε συνδυαστική απόδοση 1.400 ίππων και 1.410 Nm ροπής, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 3,1’’ και διαθέτει αυτονομία 1.165 χλμ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα