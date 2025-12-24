Δύο σπάνια αυτοκίνητα τεράστιας αξίας στην Ελλάδα
Δύο σπάνια αυτοκίνητα τεράστιας αξίας στην Ελλάδα
Σπάνια αφήνουν το γκαράζ τους και η συνολική τους αξία είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
UPD:
Οι Έλληνες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην πίστα των Μεγάρων δύο σπάνια αγωνιστικά αυτοκίνητα με βαριά ιστορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα