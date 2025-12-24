ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video)
NEWSAUTO.GR

Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video)

Ένα περιστατικό στο Ρέθυμνο που έγινε viral στα social media έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video)

Σε βίντεο που αναρτήθηκε, φαίνεται υπάλληλος καταστήματος με τοπικά προϊόντα να κερνάει ρακές οδηγούς που έχουν κολλήσει στην κίνηση, και προσφέροντας το σφηνάκι σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι και στο δρόμο. Το περιστατικό έχει σοβαρές προεκτάσεις και δεν είναι απλώς μια «καλή διάθεση».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης