Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video)

Σε βίντεο που αναρτήθηκε, φαίνεται υπάλληλος καταστήματος με τοπικά προϊόντα να κερνάει ρακές οδηγούς που έχουν κολλήσει στην κίνηση, και προσφέροντας το σφηνάκι σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι και στο δρόμο. Το περιστατικό έχει σοβαρές προεκτάσεις και δεν είναι απλώς μια «καλή διάθεση».