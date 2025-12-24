Απίστευτο: Κερνάνε ρακή τους οδηγούς (video)
Ένα περιστατικό στο Ρέθυμνο που έγινε viral στα social media έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε, φαίνεται υπάλληλος καταστήματος με τοπικά προϊόντα να κερνάει ρακές οδηγούς που έχουν κολλήσει στην κίνηση, και προσφέροντας το σφηνάκι σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι και στο δρόμο. Το περιστατικό έχει σοβαρές προεκτάσεις και δεν είναι απλώς μια «καλή διάθεση».
