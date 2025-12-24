Tα μελλοντικά, νέα Ford για την Ευρώπη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ford έχει περιορίσει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στη Γηραιά Ήπειρο, όμως όλα δείχνουν ότι έχει έτοιμο ένα νέο στρατηγικό πλάνο.

Όπως φαίνεται στη Ford προχωρούν σε εκτενή αναδιάρθρωση της γκάμας των επιβατικών μοντέλων τους που απευθύνονται στους ευρωπαίους αγοραστές.

Έχοντας περιορίσει τον αριθμό τους -και καταργήσει μοντέλα που έχουν σημαντική ιστορία- πλέον οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ως τώρα.

