Tα μελλοντικά, νέα Ford για την Ευρώπη
Tα μελλοντικά, νέα Ford για την Ευρώπη
Η Ford έχει περιορίσει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στη Γηραιά Ήπειρο, όμως όλα δείχνουν ότι έχει έτοιμο ένα νέο στρατηγικό πλάνο.
Η Ford έχει περιορίσει την γκάμα των μοντέλων που διαθέτει στη Γηραιά Ήπειρο, όμως όλα δείχνουν ότι έχει έτοιμο ένα νέο στρατηγικό πλάνο.
Όπως φαίνεται στη Ford προχωρούν σε εκτενή αναδιάρθρωση της γκάμας των επιβατικών μοντέλων τους που απευθύνονται στους ευρωπαίους αγοραστές.
Έχοντας περιορίσει τον αριθμό τους -και καταργήσει μοντέλα που έχουν σημαντική ιστορία- πλέον οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ως τώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα