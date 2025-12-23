Δοκιμάζουμε το νέο μεγάλο SUV των 25.000 ευρώ που ήρθε

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα όχι η τελευταία που βλέπουμε μια κινεζική εταιρία να μπαίνει με αξιώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι όμως από τις λίγες φορές που αυτό γίνεται μεθοδικά και με προοπτική. Η Leapmotor, αν και μετρά μόλις μια δεκαετία παρουσίας στην Κίνα, έχει θέσει γερά θεμέλια όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και έξω από αυτή. Ειδικότερα μετά τη συνεργασία της με τη Stellantis, που αλλάζει τα δεδομένα.