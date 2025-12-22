Το νέο Kia Stonic έφτασε στην ελληνική αγορά και έχει πολύ ελκυστική τιμή
Το σημαντικά ανανεωμένο crossover της Kia λανσάρεται και στη χώρα μας, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ενημερώνει για τις εκδόσεις και τις τιμές του.
Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV, η Kia προχώρησε σε ένα πιο ουσιαστικό φρεσκάρισμα στο Stonic, δίνοντας έμφαση στην εμφάνιση και την τεχνολογία, χωρίς όμως να αλλάζει τα μηχανικά μέρη.
