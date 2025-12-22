Το νέο Kia Stonic έφτασε στην ελληνική αγορά και έχει πολύ ελκυστική τιμή

Λόγω του σκληρού ανταγωνισμού στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV, η Kia προχώρησε σε ένα πιο ουσιαστικό φρεσκάρισμα στο Stonic, δίνοντας έμφαση στην εμφάνιση και την τεχνολογία, χωρίς όμως να αλλάζει τα μηχανικά μέρη.