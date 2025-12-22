Από 350 ευρώ το πρόστιμο για τις πινακίδες στο αυτοκίνητο
Από 350 ευρώ το πρόστιμο για τις πινακίδες στο αυτοκίνητο

Ένας γρήγορος έλεγχος πριν ξεκινήσετε μπορεί να σας γλιτώσει από βαριά πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς ο ΚΟΚ δεν δείχνει καμία ανοχή σε αλλοιωμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες.

Από 350 ευρώ το πρόστιμο για τις πινακίδες στο αυτοκίνητο
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους και δεν αφήνει περιθώρια για «λεπτομέρειες» που μέχρι πρόσφατα περνούσαν απαρατήρητες. Ανάμεσα στις παραβάσεις που τιμωρούνται αυστηρά βρίσκεται και η κατάσταση της πινακίδας κυκλοφορίας, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για μοτοσυκλέτα.

