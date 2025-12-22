Από 350 ευρώ το πρόστιμο για τις πινακίδες στο αυτοκίνητο
Ένας γρήγορος έλεγχος πριν ξεκινήσετε μπορεί να σας γλιτώσει από βαριά πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς ο ΚΟΚ δεν δείχνει καμία ανοχή σε αλλοιωμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες.
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους και δεν αφήνει περιθώρια για «λεπτομέρειες» που μέχρι πρόσφατα περνούσαν απαρατήρητες. Ανάμεσα στις παραβάσεις που τιμωρούνται αυστηρά βρίσκεται και η κατάσταση της πινακίδας κυκλοφορίας, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για μοτοσυκλέτα.
