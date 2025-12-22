C5 Aircross: Δοκιμάζουνε το νέο υβριδικό SUV της Citroen που ήρθε σε τιμή έκπληξη
Όταν ένα μοντέλο δεν προσπαθεί να σου αποδείξει κάτι, τότε μάλλον το έχει βρει. Όπως το νέο C5 Aircross που ποντάρει εκεί που πρέπει για να έχει νόημα: στην άνεση, την πρακτικότητα και την καθημερινή ευκολία.
Όταν ένα μοντέλο δεν προσπαθεί να σου αποδείξει κάτι, τότε μάλλον το έχει βρει. Όπως το νέο C5 Aircross που ποντάρει εκεί που πρέπει για να έχει νόημα: στην άνεση, την πρακτικότητα και την καθημερινή ευκολία.
Στην εποχή που τα SUV θέλουν να τα κάνουν όλα η Citroen συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει: να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την άνεση. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στην έκδοση της δοκιμής μας: το νέο C5 Aircross Hybrid 145 δεν είναι ότι πιο γρήγορο, δεν έχει ανάγκη από premium υποκατάστατα και δεν μπαίνει στην πρίζα. Είναι όσο πιο απλό και πρακτικό γίνεται: βενζινούλα, περιστασιακή ηλεκτρική υποβοήθηση, αυτόματο κιβώτιο, πολύ χώρο για την οικογένεια και πολύ-πολύ άνεση για όλους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr