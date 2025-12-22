C5 Aircross: Δοκιμάζουνε το νέο υβριδικό SUV της Citroen που ήρθε σε τιμή έκπληξη

Στην εποχή που τα SUV θέλουν να τα κάνουν όλα η Citroen συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει: να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την άνεση. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στην έκδοση της δοκιμής μας: το νέο C5 Aircross Hybrid 145 δεν είναι ότι πιο γρήγορο, δεν έχει ανάγκη από premium υποκατάστατα και δεν μπαίνει στην πρίζα. Είναι όσο πιο απλό και πρακτικό γίνεται: βενζινούλα, περιστασιακή ηλεκτρική υποβοήθηση, αυτόματο κιβώτιο, πολύ χώρο για την οικογένεια και πολύ-πολύ άνεση για όλους.