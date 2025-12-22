C5 Aircross: Δοκιμάζουνε το νέο υβριδικό SUV της Citroen που ήρθε σε τιμή έκπληξη
NEWSAUTO.GR

C5 Aircross: Δοκιμάζουνε το νέο υβριδικό SUV της Citroen που ήρθε σε τιμή έκπληξη

Όταν ένα μοντέλο δεν προσπαθεί να σου αποδείξει κάτι, τότε μάλλον το έχει βρει. Όπως το νέο C5 Aircross που ποντάρει εκεί που πρέπει για να έχει νόημα: στην άνεση, την πρακτικότητα και την καθημερινή ευκολία.

C5 Aircross: Δοκιμάζουνε το νέο υβριδικό SUV της Citroen που ήρθε σε τιμή έκπληξη

Στην εποχή που τα SUV θέλουν να τα κάνουν όλα η Citroen συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει: να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την άνεση. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό και στην έκδοση της δοκιμής μας: το νέο C5 Aircross Hybrid 145 δεν είναι ότι πιο γρήγορο, δεν έχει ανάγκη από premium υποκατάστατα και δεν μπαίνει στην πρίζα. Είναι όσο πιο απλό και πρακτικό γίνεται: βενζινούλα, περιστασιακή ηλεκτρική υποβοήθηση, αυτόματο κιβώτιο, πολύ χώρο για την οικογένεια και πολύ-πολύ άνεση για όλους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης