Ανακαλούνται εκατομμύρια κινητήρες σε όλο τον κόσμο...
Η ακραία ακρίβεια κατασκευής και τα βελτιωμένα λιπαντικά έχουν μετατρέψει τους σύγχρονους κινητήρες σε τεχνολογικά θαύματα, αλλά και σε «ωρολογιακές βόμβες» όταν κάτι πάει στραβά.
Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ρεκόρ για ανακλήσεις κινητήρων, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια μοτέρ διαφορετικών κατασκευαστών να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανάκλησης ή υπό κρατικό έλεγχο, κυρίως στις ΗΠΑ. Κοινός παρονομαστής; Ο συνδυασμός εξαιρετικά μικρών ανοχών και υπέρλεπτων λιπαντικών.
Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, κάτι που απαιτεί ελάχιστες τριβές και απόλυτη ακρίβεια στην κατασκευή. Για να λειτουργήσουν σωστά, χρησιμοποιούν λάδια πολύ χαμηλού ιξώδους, όπως 0W-16 και 0W-20, τα οποία όμως αφήνουν μηδενικά περιθώρια για κατασκευαστικές ατέλειες...
