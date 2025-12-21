Γιατί βγάζουν τόσα προβλήματα οι σύγχρονοι κινητήρες;

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ρεκόρ για ανακλήσεις κινητήρων, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια μοτέρ διαφορετικών κατασκευαστών να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανάκλησης ή υπό κρατικό έλεγχο, κυρίως στις ΗΠΑ.