Γιατί βγάζουν τόσα προβλήματα οι σύγχρονοι κινητήρες;
Η ακραία ακρίβεια κατασκευής και τα βελτιωμένα λιπαντικά έχουν μετατρέψει τους σύγχρονους κινητήρες σε τεχνολογικά θαύματα, αλλά και σε «ωρολογιακές βόμβες» όταν κάτι πάει στραβά.
Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ρεκόρ για ανακλήσεις κινητήρων, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια μοτέρ διαφορετικών κατασκευαστών να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία ανάκλησης ή υπό κρατικό έλεγχο, κυρίως στις ΗΠΑ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
