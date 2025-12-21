Ο Τράμπ... άρπαξε τους Γάλλους από τους Καναδούς - Έξαλλοι στον Καναδά
Η απόφαση της Stellantis να μεταφέρει την παραγωγή του νέου Jeep Compass στις ΗΠΑ άναψε φωτιές στον Καναδά….
Η Stellantis βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης εμπορικής διαμάχης, μετά την επιλογή της να μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραγωγή του επόμενου Jeep Compass, εγκαταλείποντας το σχέδιο αναβάθμισης του εργοστασίου της στο Brampton, κοντά στο Τορόντο. Η κίνηση αυτή εξόργισε την καναδική κυβέρνηση, που μιλά ανοιχτά για «παραβίαση συμβολαίων» και απειλεί με σκληρά αντίποινα.
