Ο Τράμπ... άρπαξε τους Γάλλους από τους Καναδούς - Έξαλλοι στον Καναδά
NEWSAUTO.GR

Ο Τράμπ... άρπαξε τους Γάλλους από τους Καναδούς - Έξαλλοι στον Καναδά

Η απόφαση της Stellantis να μεταφέρει την παραγωγή του νέου Jeep Compass στις ΗΠΑ άναψε φωτιές στον Καναδά….

Ο Τράμπ... άρπαξε τους Γάλλους από τους Καναδούς - Έξαλλοι στον Καναδά
UPD:

Η Stellantis βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης εμπορικής διαμάχης, μετά την επιλογή της να μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραγωγή του επόμενου Jeep Compass, εγκαταλείποντας το σχέδιο αναβάθμισης του εργοστασίου της στο Brampton, κοντά στο Τορόντο. Η κίνηση αυτή εξόργισε την καναδική κυβέρνηση, που μιλά ανοιχτά για «παραβίαση συμβολαίων» και απειλεί με σκληρά αντίποινα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης