Τι καιρό θα έχουμε τα Χριστούγεννα;

Από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και σε περιοχές του Νοτίου Αιγαίου, με τα φαινόμενα να έχουν περιορισμένη διάρκεια και ένταση. Η ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά ήπια, ενώ οι άνεμοι δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η πιο αξιόλογη μεταβολή του καιρού εντοπίζεται από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως μέσα στην Τετάρτη, όταν νέο βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Οι βροχές θα γίνουν πιο γενικευμένες, καλύπτοντας πολλές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, ενώ στο Ιόνιο υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων, ιδιαίτερα από το βράδυ της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Οι νότιοι άνεμοι που θα επικρατήσουν διατηρούν τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, δημιουργώντας συνθήκες ήπιου χειμωνιάτικου καιρού...



