Επιστρέφει στη βενζίνη ο κάτοχος ηλεκτρικού;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ernst & Young, περίπου οι μισοί υποψήφιοι αγοραστές σκοπεύουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να στραφούν ξανά σε θερμικά αυτοκίνητα, είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι.