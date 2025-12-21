Επιστρέφει στη βενζίνη ο κάτοχος ηλεκτρικού;
Ενώ η γενική εικόνα λέει ότι όποιος αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν γυρνάει σε ένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, φαίνεται πως αυτό δεν είναι ο κανόνας.
Η εικόνα της αυτοκινητοβιομηχανίας να προχωρά με βεβαιότητα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ernst & Young, περίπου οι μισοί υποψήφιοι αγοραστές σκοπεύουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να στραφούν ξανά σε θερμικά αυτοκίνητα, είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι.
