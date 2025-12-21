Αλκοτέστ: Το φρούτο που μπορεί να βάλει σε μπελάδες τους οδηγούς

Σε έλεγχο τροχαίας στην Κίνα, οδηγός βρέθηκε να εμφανίζει τιμή πάνω από το νόμιμο όριο, παρότι επέμενε ότι δεν είχε πιει αλκοόλ. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια μέσω αιματολογικής εξέτασης, ήταν απολύτως νηφάλιος. Λίγα λεπτά νωρίτερα, όμως, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ντούριαν.