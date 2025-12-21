Αλκοτέστ: Το φρούτο που μπορεί να βάλει σε μπελάδες τους οδηγούς
Κι όμως, ένα εξωτικό φρούτο μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αλκοτέστ, ακόμη κι αν ο οδηγός δεν έχει καταναλώσει ούτε σταγόνα αλκοόλ.
Ένα παράδοξο αλλά αποδεδειγμένο περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία των αλκοτέστ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο λόγος για το ντούριαν, ένα φρούτο ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ασία, το οποίο μπορεί προσωρινά να «ξεγελάσει» τις συσκευές μέτρησης αλκοόλ.
