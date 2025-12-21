Αλκοτέστ: Το φρούτο που μπορεί να βάλει σε μπελάδες τους οδηγούς
Κι όμως, ένα εξωτικό φρούτο μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αλκοτέστ, ακόμη κι αν ο οδηγός δεν έχει καταναλώσει ούτε σταγόνα αλκοόλ.

Ένα παράδοξο αλλά αποδεδειγμένο περιστατικό έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία των αλκοτέστ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο λόγος για το ντούριαν, ένα φρούτο ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ασία, το οποίο μπορεί προσωρινά να «ξεγελάσει» τις συσκευές μέτρησης αλκοόλ.

Σε έλεγχο τροχαίας στην Κίνα, οδηγός βρέθηκε να εμφανίζει τιμή πάνω από το νόμιμο όριο, παρότι επέμενε ότι δεν είχε πιει αλκοόλ. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια μέσω αιματολογικής εξέτασης, ήταν απολύτως νηφάλιος. Λίγα λεπτά νωρίτερα, όμως, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ντούριαν.

