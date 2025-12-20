Στη φάκα οργανωμένο κύκλωμα αυτοκινήτων στην Αττική
Στη φάκα οργανωμένο κύκλωμα αυτοκινήτων στην Αττική

Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε αυτοκίνητα, παραποιούσε τα στοιχεία τους και τα διοχέτευε ξανά στην αγορά εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα κλοπών αυτοκινήτων κατάφερε η Αστυνομία, εξαρθρώνοντας οργανωμένη ομάδα που δρούσε στην Αττική τουλάχιστον από τα τέλη του 2022.

