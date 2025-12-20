Το προβληματικό υλικό στο αυτοκίνητό μας και η ευκαιρία της Ελλάδας

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας τεχνολογικής και ρυθμιστικής διαμάχης γύρω από τα ανθρακονημάτινα υλικά και τα νανοϋλικά όπως οι ανθρακονηματινοί σωλήνες (carbon nanotubes), τα οποία θεωρούνται βασικά για το μέλλον πολλών βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας. Καθώς η αγορά των ανθρακονηματινών νανοσωλήνων στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 12 % ετησίως και την αξία της αγοράς να πολλαπλασιάζεται μέχρι το 2030, η ήπειρος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ανθρακονηματινοί νανοσωλήνες αποτελούν κυλινδρικές δομές από άνθρακα με εξαιρετική μηχανική αντοχή και ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απαραίτητους σε εφαρμογές από την αεροδιαστημική μέχρι την ηλεκτρονική και την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα σε συστήματα μπαταριών και ελαφρών συνθέτων υλικών.