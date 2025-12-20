Δοκιμάζουμε το υβριδικό Citroen C4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Citroen C4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Για τον Αντρέ Σιτροέν, το επανασχεδιασμένο C4 μάλλον είναι ένα όχημα που θα το είχε εγκρίνει ο ίδιος, καθώς το στυλ και η ύπαρξή του πληροί τα πρότυπα που είχε θέσει για την εταιρεία του.
ό αυτά των δύο προηγούμενων (γενιών του).

Δοκιμάζουμε το υβριδικό Citroen C4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Το καλοκαίρι του 2020 η Citroën παρουσίασε την τρίτη κατά σειρά γενιά του C4. Για ακόμα μια φορά, η γαλλική εταιρεία έκανε το μικρομεσαίο μοντέλο της να ξεχωρίζει.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης