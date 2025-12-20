Πέτρου Ράλλη: Κλοπή αυτοκινήτου-εξπρές και… on camera(+video)

Απίστευτο θράσος δείχνει νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται κλοπή αυτοκινήτου σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.