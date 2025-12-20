Πέτρου Ράλλη: Κλοπή αυτοκινήτου-εξπρές και… on camera(+video)
Απίστευτο θράσος δείχνει νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται κλοπή αυτοκινήτου σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Σκηνές που προβληματίζουν έντονα οδηγούς και κατοίκους καταγράφηκαν στην Πέτρου Ράλλη, όπου δύο δράστες κατάφεραν να κλέψουν σταθμευμένο αυτοκίνητο σχεδόν… αστραπιαία.
