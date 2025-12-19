Ποιο είναι το ευρωπαϊκό best-seller για τον Νοέμβριο;
Ποιο είναι το ευρωπαϊκό best-seller για τον Νοέμβριο;
Η μάχη της κορυφής για τον… πρωταθλητή Ευρώπης στις πωλήσεις, μαίνεται με αμείωτο ενδιαφέρον, λίγο πριν την έλευση του 2026.
UPD:
Το Renault Clio οδεύει προς την κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου για τον Νοέμβριο, καταγράφοντας 19.213 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με πέρυσι.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα