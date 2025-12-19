Που θα εκτίθεται το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση;

Τον Απρίλιο του 1992, ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων Αντώνης Τρίτσης πάρκαρε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του, το διάσημο πολυμορφικό Renault Espace, στο γκαράζ των γραφείων της οδού Λιοσίων.