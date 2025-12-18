Ιδού το πιο πολυτελές Unimog όλων των εποχών
Ιδού το πιο πολυτελές Unimog όλων των εποχών
Η Mercedes-Benz Special Trucks παρουσιάζει το πιο ισχυρό και πολυτελές Unimog που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνδυάζοντας ακραίες εκτός δρόμου δυνατότητες με επίπεδα άνεσης SUV.
Η Mercedes-Benz Special Trucks παρουσιάζει το πιο ισχυρό και πολυτελές Unimog που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνδυάζοντας ακραίες εκτός δρόμου δυνατότητες με επίπεδα άνεσης SUV.
Η Mercedes-Benz ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των ειδικών και επαγγελματικών οχημάτων, παρουσιάζοντας το πιο πολυτελές Unimog στην ιστορία του. Το εντυπωσιακό showcar εξελίχθηκε από τη Mercedes-Benz Special Trucks σε συνεργασία με τη Hellgeth Engineering, με αφορμή τα 80 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού μοντέλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα