Ιδού το πιο πολυτελές Unimog όλων των εποχών

Η Mercedes-Benz ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των ειδικών και επαγγελματικών οχημάτων, παρουσιάζοντας το πιο πολυτελές Unimog στην ιστορία του. Το εντυπωσιακό showcar εξελίχθηκε από τη Mercedes-Benz Special Trucks σε συνεργασία με τη Hellgeth Engineering, με αφορμή τα 80 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού μοντέλου.