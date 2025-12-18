Ιδού το πιο πολυτελές Unimog όλων των εποχών
Η Mercedes-Benz Special Trucks παρουσιάζει το πιο ισχυρό και πολυτελές Unimog που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνδυάζοντας ακραίες εκτός δρόμου δυνατότητες με επίπεδα άνεσης SUV.

Η Mercedes-Benz ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των ειδικών και επαγγελματικών οχημάτων, παρουσιάζοντας το πιο πολυτελές Unimog στην ιστορία του. Το εντυπωσιακό showcar εξελίχθηκε από τη Mercedes-Benz Special Trucks σε συνεργασία με τη Hellgeth Engineering, με αφορμή τα 80 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού μοντέλου.


