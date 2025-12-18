Οι 5 τεχνολογίες που αλλάζουν άμεσα τον τρόπο που οδηγούμε

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλέον γίνει καθημερινότητα, αλλά η τεχνολογία τους συνεχίζει να εξελίσσεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τις συνήθειες των οδηγών. Πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις και τις γρήγορες φορτίσεις κρύβεται μια νέα γενιά τεχνολογικών λύσεων που ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης.