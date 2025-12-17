Leasing αυτοκινήτου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσει το 2026

Το leasing αυτοκινήτου μπαίνει σε μια νέα διάσταση, προσφέροντας άνεση, οικονομία και ευελιξία για κάθε οδηγό με απλές και εντελώς προσαρμοσμένες στις ανάγκες του διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει το νέο έτος έχοντας στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο, με χαρακτηριστική ευκολία και χωρίς απρόβλεπτα έξοδα.