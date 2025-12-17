F1: Πόσα θα πάρει κάθε οδηγός για το 2026;
Το 2026 εκτός από σεζόν μεγάλων τεχνικών αλλαγών ίσως αποδειχθεί και χρονιά μεγάλων αλλαγών στην αγορά των οδηγών. Ιδού το πόσα θα εισπράξει κάθε ένας από τους 22 οδηγούς της F1.
Το 2026 εκτός από σεζόν μεγάλων τεχνικών αλλαγών ίσως αποδειχθεί και χρονιά μεγάλων αλλαγών στην αγορά των οδηγών. Ιδού το πόσα θα εισπράξει κάθε ένας από τους 22 οδηγούς της F1.
Η πρώτη σεζόν εφαρμογής μιας νέας φόρμουλας κανονισμών παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά για το ποιες ομάδες θα ξεκινήσουν δυνατά στην νέα εποχή.
Δευτερευόντως, όμως, μία τόσο μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Ορισμένες θέσεις σε ομάδες δεν αποκλείονται να γίνουν περιζήτητες από τα μεγάλα ονόματα του grid. Και με τα σημερινά συμβόλαια να είναι γεμάτα με ρήτρες επιδόσεων (τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις ομάδες) δεν θα έπρεπε να αποκλείουμε ένα «τσουνάμι» μεταγραφών το επόμενο καλοκαίρι.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr