Επιβεβαίωση newsauto: Η ΕΕ κάνει πίσω και «σώζει» τους κινητήρες

Οι αναγνωστες μας γνώριζαν εδώ και μέρες την οριστική απόφαση της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός στόχος για πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035 μετατρέπεται πλέον σε μερικό περιορισμό. Αντί για 100% μείωση εκπομπών CO₂ σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, ο νέος στόχος προβλέπει 90% μείωση, επιτρέποντας ένα 10% που θα πρέπει να αντισταθμίζεται μέσω βιοκαυσίμων, e-fuels και πράσινων υλικών, όπως ο χάλυβας χαμηλών εκπομπών. Όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι θα παράγονται εντός Ευρώπης.