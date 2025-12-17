Επιβεβαίωση newsauto: Η ΕΕ κάνει πίσω και «σώζει» τους κινητήρες


Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί επίσημα τον στόχο για πλήρη εξηλεκτρισμό έως το 2035, επιτρέποντας τη συνέχιση πωλήσεων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες υπό όρους, με στόχο τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προσαρμογή στους αργούς ρυθμούς διείσδυσης των ηλεκτρικών.



Οι αναγνωστες μας γνώριζαν εδώ και μέρες την οριστική απόφαση της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός στόχος για πλήρη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035 μετατρέπεται πλέον σε μερικό περιορισμό. Αντί για 100% μείωση εκπομπών CO₂ σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, ο νέος στόχος προβλέπει 90% μείωση, επιτρέποντας ένα 10% που θα πρέπει να αντισταθμίζεται μέσω βιοκαυσίμων, e-fuels και πράσινων υλικών, όπως ο χάλυβας χαμηλών εκπομπών. Όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι θα παράγονται εντός Ευρώπης.

