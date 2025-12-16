Ξαφνικό πρόβλημα σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα και στην Ελλάδα

Και αυτό καθώς η σταδιακή κατάργηση των παλαιότερων κινητών δικτύων 2G και 3G έχει αρχίσει να κάνει κρίσιμες λειτουργίες σταθερών συστημάτων εκτός λειτουργίας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενσωματωμένο σύστημα έκτακτης ανάγκης eCall που υπάρχει στα περισσότερα οχήματα.

Σημειώστε πως στην Ελλάδα, το δίκτυο 3G έχει ήδη καταργηθεί πλήρως, ενώ το δίκτυο 2G εξακολουθεί να λειτουργεί μεχρι το τέλος του χρόνου από την Cosmote, και σύντομα και από Nova και Vodafone.

Το eCall ήταν από το 2018 υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, να συνδέει το όχημα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112 και να μεταδίδει την ακριβή θέση του οχήματος και άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την άμεση ανταπόκριση.





