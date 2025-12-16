Audi: Απάτες με ανύπαρκτα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο διαδίκτυο
Η Audi προειδοποιεί τους καταναλωτές σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, για οργανωμένες απάτες στην αγορά μεταχειρισμένων, με ψεύτικες αγγελίες και πλασματικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το όνομά της.
Στόχος είναι η εξαπάτηση αγοραστών μέσω δελεαστικών τιμών για οχήματα που δεν υπάρχουν. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Audi απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς τους υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εφιστώντας την προσοχή σε ένα αυξανόμενο φαινόμενο απάτης που εκμεταλλεύεται τη φήμη της μάρκας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου επιτήδειοι δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες και αγγελίες, οι οποίες εμφανίζονται ως επίσημα κανάλια πώλησης ή ως συνεργαζόμενοι έμποροι, προωθώντας μεταχειρισμένα Audi σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
