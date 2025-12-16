Audi: Απάτες με ανύπαρκτα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο διαδίκτυο

Στόχος είναι η εξαπάτηση αγοραστών μέσω δελεαστικών τιμών για οχήματα που δεν υπάρχουν. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Audi απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς τους υποψήφιους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εφιστώντας την προσοχή σε ένα αυξανόμενο φαινόμενο απάτης που εκμεταλλεύεται τη φήμη της μάρκας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου επιτήδειοι δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες και αγγελίες, οι οποίες εμφανίζονται ως επίσημα κανάλια πώλησης ή ως συνεργαζόμενοι έμποροι, προωθώντας μεταχειρισμένα Audi σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





