Σχεδόν έτοιμη η σήραγγα Κατεχάκη-Ευαγγελισμός - Δείτε εικόνες

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει φτάσει πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο των κατασκευαστικών εργασιών για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, με την πρόοδο της σήραγγας Κατεχάκη–Ευαγγελισμός να ξεπερνά το 90% της συνολικής διαδρομής.

Το μεγάλο υπόγειο τεχνικό επίτευγμα οφείλεται στον μετροπόντικα που ονομάζεται «Αθηνά», ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα μήκους περίπου 100 μέτρων που ξεκίνησε την εκσκαφή από το φρέαρ στην Κατεχάκη και κινείται προς τον σταθμό του Ευαγγελισμού, διασχίζοντας γεωγραφικές ενότητες όπως τα Ιλίσια, τον Ζωγράφου και την Πανεπιστημιούπολη. Η κεφαλή του μηχανήματος αναμένεται πολύ σύντομα να «αποκαλυφθεί» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού της υπόγειας διαδρομής.