Oι Έλληνες δε θέλουν το diesel

Οι ανάγκες όλων αυτών που αγοράζει αυτοκίνητο αλλάζουν, το ίδιο και οι τεχνολογίες και όπως φαίνεται κάτι ανάλογο ισχύει και με τις προτιμήσεις του κοινού στο θέμα του καυσίμου.

Αυτό μαρτυρούν τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων). Σύμφωνα με αυτά, τον περασμένο μήνα τα υβριδικά ήταν ξεκάθαρα η No.1 επιλογή όσον αγόρασαν καινούργιο αυτοκίνητο, αγγίζοντας το 57,3% των νέων ταξινομήσεων.

Αρκετά πιο πίσω βρέθηκε η επιλογή των οχημάτων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο μόνο τη βενζίνη καταλαμβάνοντας ποσοστό 18,2%. Τρίτα ήρθαν τα Plug-in υβριδικά (PHEV) με 10,1%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) περιορίστηκαν στο 7,5%. Το υγραέριο κινήθηκε στο 3,6% και το diesel στο 3,3%, καταγράφοντας οριακό μερίδιο

Ο Νοέμβριος πάντως δεν αποδείχτηκε καλός για τα αμιγώς ηλεκτρικά που έκαναν 791 ταξινομήσεις (-28,5% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο), την ώρα που τα Plug-in υβριδικά εκτοξεύθηκαν στις 1.056 (+45,3%) μονάδες.


