Ποια εταιρεία θα δώσει πριμ μαμούθ;
Σε μια περίοδο που οι απολαβές των στελεχών και των διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων βρίσκονται στο μικροσκόπιο, μια εταιρεία ξεχωρίζει για τα ασυνήθιστα μεγάλα «πριμ», προκαλώντας συζητήσεις για εταιρική διακυβέρνηση και δομή αμοιβών.
Η Tesla, ο γνωστός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνολογικών λύσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής όχι μόνο για τα προϊόντα της αλλά και για το πώς επιβραβεύει όσους συμμετέχουν στη διοίκησή της. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχουν αποκομίσει συνολικά πάνω από τρία δισ. δολάρια μέσω απονομών μετοχών που εκδόθηκαν στο παρελθόν και εκτοξεύτηκαν σε αξία καθώς η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε τα τελευταία χρόνια. Οι αμοιβές αυτές ξεπέρασαν κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν τα διοικητικά συμβούλια άλλων μεγάλων τεχνολογικών ομίλων την ίδια περίοδο, με κάποιους συμβούλους να έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού διευθύνοντος συμβούλου Elon Musk, Kimbal Musk ο οποίος έχει κερδίσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια από το 2004.
